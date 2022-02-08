Делегация FISU посетит Екатеринбург с инспекционным визитом 13-17 февраля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Делегация Международной федерации университетского спорта (FISU) оценит готовность объектов Универсиады 2023 года в Екатеринбурге во время инспекционного визита 13-17 февраля. Об этом сообщает пресс-служба дирекции Универсиады.

"С 13 по 17 февраля представители Международной федерации университетского спорта оценят уровень готовности Екатеринбурга к проведению Универсиады 2023 года, - говорится в сообщении. - Одной из основных целей визита является осмотр строящихся объектов и ход реконструкции имеющегося спортивного фонда к предстоящим соревнованиям. Комиссия также посетит места проведения конференции FISU и выставки Универсиады".

В дополнение к выездам на объекты делегаты проведут серию рабочих встреч с представителями дирекции соревнований, где руководителями функциональных направлений будут представлены отчеты о проделанной работе. В рамках визита также будет организован семинар, на котором члены FISU поделятся с сотрудниками дирекции своим опытом в области дальнейшего управления объектами инфраструктуры Универсиады.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.

В новость внесена правка (08:29 мск) - передается с исправлением информации в заголовке, лиде и цитате - верно 13-17 февраля