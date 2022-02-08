Сноубордист Соболев не прошел квалификацию в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Андрей Соболев занял 19-е место в квалификационном раунде и не смог пройти в 1/8 финала олимпийского турнира в параллельном гигантском слаломе.

Победителем квалификации стал представитель Южной Кореи Ли Сан Хо, по сумме двух попыток он показал результат 1 минута 20,54 секунды. Второе место занял австриец Бенджамин Карл (1.21,25), третье - его соотечественник Андреас Проммеггер (1.21,37). Трехкратный чемпион мира россиянин Дмитрий Логинов стал восьмым (1.21,69), двукратный олимпийский чемпион Виктор Уайлд - девятым (1.22,06). Результат Соболева после двух попыток составил 1 минута 22,87 секунды.

В 1/8 финала вышли 16 спортсменов, показавшие лучший результат. Логинов и Уайлд на данной стадии встретятся в очном заезде.

Соболеву 32 года, он является чемпионом мира (2015) и бронзовым призером мирового первенства (2021) в параллельном гигантском слаломе, а также серебряным (2015) и бронзовым (2017) призером чемпионатов мира в параллельном слаломе.

В женских соревнованиях борьбу за медали продолжат россиянки София Надыршина и Полина Смоленцова, Наталья Соболева и Милена Быкова не прошли квалификацию.

Следующая стадия соревнований пройдет позднее во вторник, старт запланирован на 09:30 по мск. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.