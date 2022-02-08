Российский фигурист Семененко занял седьмое место в короткой программе на Олимпиаде

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Евгений Семененко занял седьмое место по итогам короткой программы на Олимпийских играх в Пекине.

Семененко показал результат 95,76 балла. Первое место с мировым рекордом в короткой программе занял американец Натан Чен (113,97). Вторым стал японец Юма Кагияма (108,12), третьим - его соотечественник Сёма Уно (105,90). Россиянин Марк Кондратюк стал 15-м (86,11), Андрей Мозалев занял 23-е место (77,05).

Семененко опередил двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю (95,15). Подопечный Этери Тутберидзе грузинский фигурист Морис Квителашвили занял пятое место (97,98).

Чен побил рекорд Ханю в короткой программе, который был установлен на Турнире четырех континентов 2020 года. Американец является трехкратным чемпионом мира.

Семененко 18 лет, он является победителем командного чемпионата мира. Мозалев - бронзовый призер чемпионата России. Кондратюк в нынешнем сезоне выиграл чемпионат России, чемпионат Европы и стал обладателем золотой медали Олимпиады в Пекине в командных соревнованиях.

Произвольную программу мужчины представят 10 февраля.