Фигурист Чен заявил, что не мог предсказать рекордных оценок за свою короткую программу

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Американский фигурист Натан Чен заявил, что короткая программа на Олимпиаде удалась ему хорошо, однако заранее полученных за нее рекордных оценок он ожидать не мог. Об этом он рассказал журналистам.

Чен установил новый мировой рекорд в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине. Он получил за прокат 113,97 балла. Предыдущий мировой рекорд был установлен на Турнире четырех континентов в 2020 году японцем Юдзуру Ханю (111,82 балла).

Американский фигурист признался, что испытывает целый спектр эмоций, включая облегчение. "Короткая программа удалась здесь настолько хорошо, насколько я мог рассчитывать. Это много значит для меня, я очень счастлив. Я не могу контролировать, какие именно баллы мне выставляют. Я очень доволен своим прокатом, но не мог ожидать именно таких оценок. Рад быть здесь", - сказал Чен.

Он отметил, что после удачно исполненного последнего прыжка понял, что техническая часть программы удалась и можно дальше получать удовольствие от катания. "Прямо сейчас я фокусируюсь на восстановлении и буду стараться сделать все, что могу, в произвольной программе, - продолжил спортсмен. - Никто из конкурентов еще не выбыл из борьбы".

Чен лидирует после короткой программы у мужчин на Олимпиаде в Пекине. Вторым идет японец Юма Кагияма (108,12), третьим - его соотечественник Сёма Уно (105,90). Лучшим из россиян является Евгений Семененко, расположившийся на седьмой строчке (95,76).