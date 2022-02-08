Женская сборная Канады по хоккею обыграла американок в матче олимпийского турнира

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Женская сборная Канады со счетом 4:2 обыграла команду США в матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира. Команды выступают в группе А.

Заброшенными шайбами в составе победительниц отметились Брианн Дженнер (15-я и 33-я минуты), Джейми Ли Рэттрей (35) и Мари-Филип Пулен (38). У проигравших отличились Дэни Камеранеси (30) и Алекс Карпентер (32).

Сборная Канады одержала четыре победы в четырех матчах и с 12 очками заняла первое место в группе А. Американки с 9 очками гарантировали себе вторую строчку. На третьем месте идет сборная России (3 очка), четвертую строчку занимают швейцарки (3), пятую - финки (0). Во вторник в заключительном матче группы сборная России сыграет с командой Финляндии, начало - в 16:10 мск.

Все команды группы А выйдут в четвертьфинал. Из группы В, в которой выступают японки, чешки, китаянки, шведки и датчанки, в плей-офф попадут три лучшие сборные. Команда, занявшая первое место в группе А, сыграет с третьей сборной группы В.

Женский хоккей впервые был представлен на Олимпийских играх в 1998 году в Нагано. Тогда, как и четыре года назад в Пхёнчхане, олимпийскими чемпионками стали американки. Победительницами других четырех турниров являются канадки. Сборные США и Канады пять раз встречались в финалах Олимпийских игр, в 2006 году в решающем матче приняли участие шведские хоккеистки.