Бестемьянова: фигурист Чен показывает невероятный уровень катания на Олимпиаде

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Американский фигурист Натан Чен катался божественно в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Чен выиграл короткую программу на Олимпиаде с мировым рекордом - 113,97 балла. Вторым стал японец Юма Кагияма (108,12), третьим - его соотечественник Сёма Уно (105,90). Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю расположился на восьмой позиции (95,15). На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Чен допустил ряд ошибок в короткой программе и стал 17-м.

"Мы помним короткую программу в Пхёнчхане, когда он улетел неизвестно куда. Ему было очень трудно переступить это, сегодня он катался как бог, никогда в жизни не видела, чтоб он так катался, поднял себя выше своих проблем, учебник по психологии можно писать, это просто фантастика. Очень хорош был молодой японец Кагияма, была маленькая ошибка у Сёмы Уно, но он тоже был хорош. Но у меня беда, я очень болела за Юдзуру Ханю, он просто прыгнул одинарный сальхов в начале программы, мне кажется, ему будет очень трудно попасть в тройку", - сказала Бестемьянова.

Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, занявший седьмое место (95,76), Марк Кондратюк стал 15-м (86,11), Андрей Мозалев - 23-м (77,05).

"Семененко катался абсолютно фантастически, мне кажется, если бы он катался в последней разминке, он мог получить большую оценку, к концу оценивают лучше. Кондратюк так выложился в команде, что сегодняшняя короткая была для него борьбой с тем состоянием, в котором он находится, он сделал максимум возможного, настоящий боец, но очень грустно, что это только 15-й результат. Мозалев расстроил, развалился к концу программы и не выдержал накала", - добавила Бестемьянова.

Произвольная программа в мужском одиночном катании состоится 10 февраля.