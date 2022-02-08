{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине
Обновлено 

Российские сноубордистки не смогли пробиться в 1/4 финала в параллельном слаломе на Играх

София Надыршина и Полина Смоленцова не сумели преодолеть стадию 1/8 финала
София Надыршина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
София Надыршина
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Российские сноубордистки София Надыршина и Полина Смоленцова не вышли в четвертьфинал олимпийского турнира в параллельном слаломе.

Надыршина в 1/8 финала проиграла Мишель Деккер из Нидерландов с отставанием 0,03 секунды, а Смоленцова уступила Александре Круль из Польши (+0,16).

Надыршиной 18 лет, она представляет ЦСКА, в 2021 году россиянка стала чемпионкой мира в параллельном слаломе, а также серебряным призером в параллельном гигантском слаломе. Смоленцовой 24 года, она является воспитанницей спортивной школы олимпийского резерва "Истина" в Московской области, на этапах Кубка мира россиянка дебютировала еще в 2013 году, но не выступала на этапах с января 2017 года по декабрь 2021-го.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Универсиада-2023 в Екатеринбурге
Общественный центр Универсиады в Екатеринбурге будет сдан в первом квартале 2023 года
Соревнования пройдут с 8 по 19 августа 2023 года
Читать полностью