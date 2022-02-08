Общественный центр Универсиады в Екатеринбурге будет сдан в первом квартале 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Общественный центр в Деревне Универсиады 2023 года в Екатеринбурге, который предназначен для решения организационных задач и обслуживания делегаций, сдадут в первом квартале следующего года. Об этом журналистам на стройплощадке деревни рассказал генеральный директор компании-генподрядчика "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев.

"Общая площадь [центра] - порядка 32 тыс. кв. м, на период Универсиады будет использоваться как Welcome-зона, как пункт выдачи ID. Кроме того, здесь будут все штабы Универсиады, объединенный штаб безопасности и пункты общественного питания. Впоследствии он будет передан Уральскому федеральному университету как один из учебных корпусов. Сдается он в первом квартале 2023 года", - сказал он.

Заместитель гендиректора Данил Значков добавил, что на фуд-корте в общественном центре единовременно можно будет рассадить 2 тыс. человек. Кроме этого, в общественном центре будет располагаться спортивный манеж с трибунами на 500 мест и тренажерный зал. В режиме наследия в общественном центре появятся электронная библиотека, учебные аудитории и компьютерные классы.

Согласно справке о ходе строительства Деревни Универсиады, имеющейся в распоряжении ТАСС, сейчас на объекте ведутся работы по устройству кровли, фасада, монтажу внутренних инженерных сетей.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будет разыграно 247 комплектов медалей.