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Олимпиада-2022 в Пекине
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Сноубордист Уайлд поборется за бронзу Олимпиады в параллельном гигантском слаломе

Заезд пройдет во вторник
Виктор Уайлд Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Виктор Уайлд
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион россиянин Виктор Уайлд сразится за бронзовую медаль олимпийского турнира по сноуборду в параллельном гигантском слаломе.

В полуфинале Уайлд уступил 0,48 секунды словенцу Тиму Мастняку.

В четвертьфинале Уайлд опередил южнокорейского спортсмена Ли Сан Хо на 0,01 секунды, а на предыдущей стадии обогнал соотечественника Дмитрия Логинова.

Финал и заезд за третье место пройдут позднее во вторник. Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

В новость внесены изменения (10:39 мск) - изменены заголовок и лид, добавлен результат полуфинала.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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