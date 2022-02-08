Лыжники Большунов и Червоткин выступят в гонке с раздельным стартом на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники Александр Большунов и Алексей Червоткин выступят в гонке с раздельным стартом на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменов Юрий Бородавко.

Мужская гонка на 15 км классическим стилем состоится 11 февраля. Во вторник Большунов решил пропустить спринтерскую гонку на Играх, чтобы восстановить силы после победы в скиатлоне в воскресенье.

"Решили сконцентрироваться на классической гонке, он [Большунов] ее побежит точно, - сказал Бородавко. - Червоткин тоже стартует".

В гонке также должны принять участие Иван Якимушкин и Илья Семиков.

Большунов в скиатлоне завоевал первое олимпийское золото в карьере.