Чешская сноубордистка Ледецкая стала трехкратной олимпийской чемпионкой

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Чешская сноубордистка Эстер Ледецкая завоевала золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине.

В финальном заезде Ледецкая опередила австрийку Даниэлу Ульбинг. В заезде за третье место словенка Глория Котник победила Мишель Деккер из Нидерландов.

Россиянки София Надыршина и Полина Смоленцова завершили борьбу на стадии 1/8 финала.

Ледецкой 26 лет, она стала трехкратной олимпийской чемпионкой: две золотые награды чешская спортсменка завоевала в сноуборде в параллельном гигантском слаломе (2018, 2022), одну - в горнолыжном спорте в супергиганте (2018).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.