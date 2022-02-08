Плющенко поддержал японского фигуриста Ханю после неудачного проката на Играх

ТАСС, 8 февраля. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал японского фигуриста Юдзуру Ханю невероятным спортсменом и поддержал после неудачного выступления японца в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине. Об этом Плющенко написал в своем Instagram.

Ханю, который также является обладателем двух золотых олимпийских медалей, занимает восьмое место (95,15 балла) после короткой программы. Лидирует американец Натан Чен, который установил мировой рекорд (113,97). Вторым стал японец Юма Кагияма (108,12), третьим - его соотечественник Сёма Уно (105,90).

"После пройденных мной четырех Олимпийских игр, я могу сказать тебе лишь одно - Юдзуру Ханю, ты невероятный спортсмен. Твоя преданность миру фигурного катания бесценна, я желаю тебе послезавтра кататься свободно и уверенно. Великолепные олимпийские соревнования у мужчин. Удачи всем фигуристам и моей российской команде", - сказал Плющенко.

Произвольная программа в мужском одиночном катании состоится 10 февраля.