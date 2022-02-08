Крянин назвал правильным решение лыжника Большунова не участвовать в спринте на Олимпиаде

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Решение о неучастии российского лыжника Александра Большунова в спринте на зимних Олимпийских играх в Пекине является правильным, спортсмену лучше восстановиться после победы в скиатлоне и подготовиться к следующим гонкам. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

Президент ФЛГР Елена Вяльбе во вторник сообщила ТАСС о том, что Большунов не выступит в олимпийском спринте. По словам главы федерации, отказ от участия в гонке не связан с травмой. 6 февраля 25-летний лыжник выиграл золотую медаль Олимпиады в скиатлоне (первые 15 км дистанции лыжники проходят классическим стилем, заключительные 15 км - свободным).

"Думаю, неучастие Большунова никак не отразится на перспективах наших лыжников в спринте, - сказал Крянин. - Там выступают достойные ребята - Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Артем Мальцев. Они достойно выступят".

"Саша экономит себя на другие дистанции. Посмотрим, к чему это приведет", - добавил собеседник агентства.

По его мнению, Большунов мог выступить в спринте, если бы гонка проводилась на другой трассе. "Тогда, может быть, и было время восстановиться. Спринт надо бежать свежим - если ты выложился на тридцатке, нужно минимум три-четыре дня, чтобы хоть как-то выходить на спринт. Думаю, нет смысла выходить на старт ради пятого или шестого места. Тем более, что в горах восстановление происходит дольше", - отметил член президиума Федерации лыжных гонок России.

"Скорее всего, его берегут, и он сам так решил, чтобы подготовиться к другим гонкам. Там он воспользуется своим преимуществом дистанционщика, это же его лучшее качество - на дистанции он с большей долей вероятности может бороться за первое место. Лучше восстановиться для следующей гонки и там показать максимальный результат. Считаю, что это правильно, посмотрим, так ли это", - резюмировал Крянин.