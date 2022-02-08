Российская лыжница Мацокина не смогла выйти в четвертьфинал в спринте на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Христина Мацокина не сумела квалифицироваться в четвертьфинал в спринте свободным стилем на 1,5 км на Олимпийских играх в Пекине.

Мацокина показала результат 3 минуты 29,64 секунды и заняла 45-е место. Россиянка Юлия Ступак в квалификации заняла четвертое место (3.17,01), Вероника Степанова - 12-е (3.20,41), Наталья Непряева - 20-е (3.21,76). Все трое вышли в четвертьфинал. Первое место в квалификации заняла шведка Йонна Сундлинг (3.09,03).

В четвертьфинал, который состоится позднее во вторник, вышли 30 лыжниц.