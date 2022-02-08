Ягудин рассказал, что не верит в четверной аксель Ханю в произвольной программе Олимпиады

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин считает, что двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю не сможет выполнить четверной аксель в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине. Таким мнением Ягудин поделился с ТАСС.

После короткой программы на Олимпиаде с мировым рекордом лидирует американец Натан Чен (113,97 балла). Предыдущий мировой рекорд был установлен на Турнире четырех континентов в 2020 году японцем Юдзуру Ханю (111,82 балла). Вторым стал японец Юма Кагияма (108,12), третьим - его соотечественник Сёма Уно (105,90). Ханю идет восьмым с 95,15 балла.

На утренней тренировке перед короткой программой Ханю с новым для фигурного катания прыжком справился - удалась одна из трех попыток. В короткой программе фигуриста постигла неудача - он не прыгнул четверной сальхов, что затем объяснил выбоиной на льду. Однако после неудачи Ханю заявил, что будет делать уникальный прыжок.

"Не сделает, - считает Ягудин. - У него было две задачи на Олимпиаду - выиграть, у таких величин априори других задач быть не может, и он сюда ехал за тем, чтобы вновь завоевать золотую олимпийскую медаль к тем своим двум. Вторая задача - выполнить четверной аксель".

"Двери закрыты, но замок не повешен"

Ягудин вспомнил Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане, когда Чен крайне неудачно выступил в короткой программе, однако в произвольной стал лучшим с пятью четверными прыжками, шестой (четверной флип) - не удался.

"Мы помним историю четырехлетней давности - Натан Чен был 17-м и потом первым - в произвольной, но до подиума ему не хватило. И здесь в принципе [у Ханю] не все еще потеряно, может до золотой будет тяжеловато - 18 баллов, но современная система дает возможность догнать при плохом исполнении элементов у одного, и идеальных - у другого. Двери еще не захлопнулись, точнее захлопнулись, но не на ключ, не на амбарный замок", - отметил Ягудин.

"Я не верю в четверной аксель Ханю, но верю, что будут делать, да, но на этой Олимпиаде - не верю", - подчеркнул Ягудин.

На вопрос, может ли четверной аксель кардинально поменять расклад среди основных лидеров на медали, Ягудин сказал: "Здесь не зависит, сделал ты его или нет - там куча других четверных. Но у Юдзуру нет флипа и лутца четверных, у Натана есть все. Если брать Кагияму, он под стать Ханю, у него есть риттбергер, который он делал в команднике, есть сальхов, есть тулуп - он четыре четверных делал".

"Но отрыв уже существует. Я не верю, чтобы этот элемент был настолько идеально выполнен, чтобы получить настолько огромное количество баллов, - заявил Ягудин. - Можно второй ногой недокрут сделать и все".

Произвольную программу одиночники представят 10 февраля.