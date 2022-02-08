Ягудин считает, что фигуриста Чена пора включить в число супергероев комиксов

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин считает, что образ американского фигуриста Натана Чена пора использовать для комиксов про супергероев. Таким мнением Ягудин поделился с ТАСС после короткой программы мужского личного турнира на Олимпиаде в Пекине.

После короткой программы на Олимпиаде Чен лидирует с мировым рекордом - 113,97 балла. Предыдущий мировой рекорд был установлен на Турнире четырех континентов в 2020 году японцем Юдзуру Ханю (111,82 балла). Вторым в короткой программе в Пекине стал японец Юма Кагияма (108,12), третьим - его соотечественник Сёма Уно (105,90). Ханю идет восьмым с 95,15 балла.

"Кто меня поразил, просто пронзил [в короткой программе], это Натан Чен и Юма Кагияма. Сёма Уно был прекрасен со своим четверным флипом, да, коснулся рукой на каскаде четверной тулуп - тройной тулуп, но какой-то волшебной магии не было. Чен - это, честно говоря, какой-то сверхчеловек, ему в комиксах должны дать одну из каких-то ролей. Ты видишь, как спортсмены напрягаются - это работа, чтобы сделать элемент, а Чен... Это мне как причесаться с утра, для него выполнить не просто сальхов-тулуп, а флип и четверной лутц - тройной тулуп во второй половине программы".

"Кстати, такую же сверхчеловеческую легкость я наблюдал во время шестиминутной разминки у Юзуру Ханю. Мы все живые люди, парень сделал раз 800 четверной сальхов, идеальнейшим образом, и также четверной тулуп - тройной тулуп. Может быть в след попал - бабочка на четверном сальхове. Такой уровень, что, даже прыгая каскад четверной тулуп - тройной тулуп и срывая один элемент, такая глыба, как Юзуру Ханю, в предпоследней разминке", - отметил Ягудин.

"Это говорит о том, какой высокий уровень мужского одиночного катания. Я говорил, что американцы и японцы будут бороться за место на пьедестале", - подчеркнул Ягудин.

Произвольная программа у мужчин пройдет 10 февраля.