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Олимпиада-2022 в Пекине

Президент Федерации сноуборда России считает, что Уайлд может продолжить карьеру

Во вторник спортсмен завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион и бронзовый медалист Игр в Пекине российский сноубордист Виктор Уайлд может продолжить карьеру. Такое мнение ТАСС по телефону высказал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Во вторник Уайлд завоевал бронзовую медаль Олимпиады в параллельном гигантском слаломе. Ранее 35-летний спортсмен заявил, что завершит карьеру по окончании нынешнего сезона.

"Он сам говорил, что этот сезон заключительный. Я отнесусь нормально к любой ситуации. Может продолжить, если чувствует силы", - сказал Тихомиров.

Помимо медалей Олимпийских игр Уайлд выиграл бронзу на чемпионате мира 2013 года.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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