Тихомиров: бронза сноубордиста Уайлда на Олимпиаде дороже золота

ПЕКИН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бронзовая медаль сноубордиста Виктора Уайлда на Олимпиаде в Пекине оказалась дороже золотой награды. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Двукратный олимпийский чемпион Уайлд выиграл бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе.

"Мы бронзе рады, она дороже золота. Он сегодня здорово ехал, особенно нижнюю часть. Как будто два года готовился без подиумов", - сказал Тихомиров.

Уайлду 35 лет, до сезона-2011/12 он выступал за сборную США. После женитьбы на российской сноубордистке Алене Заварзиной он в мае 2012 года получил российское гражданство. На Олимпиаде 2014 года в Сочи он завоевал две золотые медали.