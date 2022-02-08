Российская сноубордистка Надыршина выступала на Олимпиаде после прилета ночью

ПЕКИН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Возглавляющая зачет Кубка мира по сноуборду в параллельном гигантском слаломе София Надыршина выступала на Олимпиаде после того, как прилетела этой ночью в Пекин. Об этом ТАСС по телефону рассказал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Надыршина на Олимпиаде завершила борьбу на стадии 1/8 финала.

"Соня сегодня только ночью прилетела. Хотели, чтобы она выступила. Она могла, но все равно молодец - четвертая в квалификации, попробовала. Она расстроена, сказала, что собой не очень довольна", - сказал Тихомиров.

По итогам соревнований в параллельном гигантском слаломе бронзовую медаль у мужчин выиграл двукратный олимпийский чемпион Виктор Уайлд.