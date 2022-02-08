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Олимпиада-2022 в Пекине

Фигуристка Степанова заявила, что их пара с Букиным с нетерпением ждет вылета в Пекин

Соревнования в танцах на льду на Играх в Пекине начнутся 12 февраля
Александра Степанова и Иван Букин Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Александра Степанова и Иван Букин
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, хотят как можно быстрее оказаться в Пекине, чтобы принять участие в олимпийских соревнованиях. Комментарий спортсменки приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

"Сегодня вечером, 8 февраля, мы вылетаем из Москвы в Пекин. Летим под личный турнир, чтобы выступить без акклиматизации. Подготовка к долгожданной Олимпиаде проходила на спортивной базе в Новогорске. Мы с нетерпением ждем нашего рейса и очень хотим поскорее оказаться на Играх", - сказала Степанова

Степанова и Букин являются действующими чемпионами России. Дуэт завоевал две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы. Спортсмены представляют училище олимпийского резерва имени Александра Гомельского и тренируются под руководством Ирины Жук.

Соревнования в танцах на льду на Олимпиаде начнутся 12 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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