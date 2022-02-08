Рожков: российские паралимпийцы полетят на Игры в Пекин двумя чартерными рейсами

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сформирован график перелетов российской делегации на зимние Паралимпийские игры в Пекине, команды отправятся на Игры двумя чартерными рейсами. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"Перелет спортсменов команд ПКР на Паралимпийские игры в Пекине будет осуществлен двумя чартерными рейсами. Первый рейс со спортсменами приземлится в столице Игр 25 февраля. На нем из Южно-Сахалинска прибудут сборные по горнолыжному спорту и сноуборду, к которым во Владивостоке присоединятся следж-хоккеисты. 1 марта вторым чартером прибудут команды по лыжным гонкам и биатлону, а также керлингу на колясках. Рейс вылетит из итальянской Вероны в Пекин с посадкой в Новосибирске", - сообщил Рожков.

"Первая группа административного персонала команды ПКР прибудет в столицу Игр 23 февраля. До прилета основной части делегации они проверят и подготовят места размещения команды, получат автомобили и оборудование от оргкомитета Игр, подготовят медицинские центры ФМБА России и штаб команды к работе в Паралимпийских деревнях. 25 февраля состоится официальное открытие трех Паралимпийских деревень (Чжанцзякоу, Яньцин, Пекин), а также прилет официальных лиц и персонала спортсменов", - добавил он.

"При отправке команд на квалификационные соревнования к Играм и заключительные тренировочные мероприятия неоценимую поддержку нам оказывают международный аэропорт Шереметьево и компания "Аэрофлот". В столь сложной эпидемиологической обстановке они создают все условия для обеспечения безопасности и сохранения здоровья наших атлетов, а также содействуют в решении технических вопросов, связанных с перевозкой ненормативного багажа и спортивного инвентаря", - отметил Рожков.

Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта.