Сноубордист Уайлд назвал финиш олимпийского заезда за бронзу эмоциональным моментом

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Финиш заезда за третье место на Олимпиаде в Пекине стал для россиянина Виктора Уайлда эмоциональным моментом. Такое мнение он высказал журналистам.

Во вторник Уайлд завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине в параллельном гигантском слаломе. В заезде за бронзовую медаль он опередил итальянца Роланда Фишналлера. Олимпийским чемпионом стал австриец Беньямин Карл, опередивший в финальном заезде Тима Мастняка из Словении.

"Если быть честным, я хотел бы видеть себя с золотой медалью, но я осознал, что попал в интересную ситуацию. Если бы я проиграл заезд за бронзу, то ничего не получил бы. Если проигрываешь главный финал, то получишь серебро", - сказал Уайлд.

"Я никогда не участвовал в заезде за бронзу, но это был очень эмоциональный момент - оказаться внизу трассы и пересечь финишную линию", - добавил он.

Кроме того, Уайлд отметил сложность соревнований, в течение которых ему пришлось состязаться с трехкратным чемпионом мира россиянином Дмитрием Логиновым. "Волшебный день, я показал что могу бороться за медали. Я победил трехкратного чемпиона мира Дмитрия, потом победителя квалификации. Я допустил одну ошибку в плане психологии, мог бы быть сейчас с золотой медалью, но я рад бронзе. Я желаю всего наилучшего Диме, он очень талантливый. Это был сложный заезд, но в этот раз я победил", - заключил Уайлд.

Уайлду 35 лет, он представляет Центр зимних видов спорта Московской области. На Олимпиаде в Сочи россиянин выиграл две золотые награды - в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе. На чемпионате мира 2013 года Уайлд выиграл бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе.