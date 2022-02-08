Французский биатлонист Фийон-Майе стал олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в индивидуальной гонке. На дистанции 20 км он показал результат 48 минут 47,4 секунды, допустив на четырех огневых рубежах два промаха.

Серебряным призером стал представитель Белоруссии Антон Смольский (отставание 14,8 секунды; 0 промахов), бронзу выиграл норвежец Йоханнес Бё (+31,1; 2). Российский биатлонист Максим Цветков был лидером перед четвертым огневым рубежом, но допустил промах последним выстрелом и занял итоговое четвертое место (+34,9; 1). Россиянин Александр Логинов занимал второе место перед заключительной стрельбой, но допустил два промаха и оказался в результате на 10-й строчке (+1.40,2; 3). Эдуард Латыпов занял 11-е место (2.25,7; 3), Карим Халили - 34-е (+4.39,1; 4).

Фийону-Майе 29 лет, он завоевал свою первую личную олимпийскую медаль в карьере, в субботу он стал серебряным призером в смешанной эстафете. Француз является двукратным чемпионом мира, четырехкратным серебряным и четырехкратным бронзовым призером мировых первенств, также Фийон-Майе является лидером общего зачета Кубка мира текущего сезона. Смольскому 25 лет, он завоевал первую за 12 лет олимпийскую медаль для мужской сборной Белоруссии, в 2010 году в Ванкувере серебряным призер Игр также в индивидуальной гонке стал Сергей Новиков. Йоханнесу Бё 28 лет, он является двукратным олимпийским чемпионом, 12-кратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка мира.

Фийон-Майе принес команде Франции первую золотую медаль, что позволило французской сборной подняться на девятое место в медальном зачете.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.