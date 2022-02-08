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Олимпиада-2022 в Пекине
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Французский биатлонист Фийон-Майе стал олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке

Серебро завоевал представитель Белоруссии Антон Смольский, бронзу - норвежец Йоханнес Бё
Кентен Фийон-Майе EPA-EFE/VASSIL DONEV
Описание
Кентен Фийон-Майе
© EPA-EFE/VASSIL DONEV

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в индивидуальной гонке. На дистанции 20 км он показал результат 48 минут 47,4 секунды, допустив на четырех огневых рубежах два промаха.

Серебряным призером стал представитель Белоруссии Антон Смольский (отставание 14,8 секунды; 0 промахов), бронзу выиграл норвежец Йоханнес Бё (+31,1; 2). Российский биатлонист Максим Цветков был лидером перед четвертым огневым рубежом, но допустил промах последним выстрелом и занял итоговое четвертое место (+34,9; 1). Россиянин Александр Логинов занимал второе место перед заключительной стрельбой, но допустил два промаха и оказался в результате на 10-й строчке (+1.40,2; 3). Эдуард Латыпов занял 11-е место (2.25,7; 3), Карим Халили - 34-е (+4.39,1; 4).

Фийону-Майе 29 лет, он завоевал свою первую личную олимпийскую медаль в карьере, в субботу он стал серебряным призером в смешанной эстафете. Француз является двукратным чемпионом мира, четырехкратным серебряным и четырехкратным бронзовым призером мировых первенств, также Фийон-Майе является лидером общего зачета Кубка мира текущего сезона. Смольскому 25 лет, он завоевал первую за 12 лет олимпийскую медаль для мужской сборной Белоруссии, в 2010 году в Ванкувере серебряным призер Игр также в индивидуальной гонке стал Сергей Новиков. Йоханнесу Бё 28 лет, он является двукратным олимпийским чемпионом, 12-кратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка мира.

Фийон-Майе принес команде Франции первую золотую медаль, что позволило французской сборной подняться на девятое место в медальном зачете.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай3205
2Швеция3014
3Россия2338
4Австрия2327
5Нидерланды2215
6Словения2125
7Германия2103
8Норвегия2046
9Франция1405
10Италия1315
11Канада1146
12Япония1124
13Швейцария1023
14Австралия1012
15Новая Зеландия1001
15Чехия1001
17США0404
18Белоруссия0101
19Венгрия0022
20Финляндия0011
20Польша0011

 

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