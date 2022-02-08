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Олимпиада-2022 в Пекине
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Нидерландский конькобежец Нёйс стал олимпийским чемпионом в забеге на 1 500 м

Вторым стал Томас Крол из Нидерландов, третьим - Ким Мин Сок из Южной Кореи
Кьелж Нёйс EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI
Описание
Кьелж Нёйс
© EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Нидерландский конькобежец Кьелд Нёйс завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в забеге на 1 500 м.

Нёйс установил олимпийский рекорд, преодолев дистанцию за 1 минуту 43,21 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал американцу Дереку Парре (1 минута 43,95 секунды), установленный им на Олимпийских играх 2002 года. Вторым стал нидерландец Томас Крул (1.43,55), третьим - Ким Мин Сок из Южной Кореи (1.44,24).

Лучшим из россиян стал Сергей Трофимов, показавший восьмой результат (1.45,32). Россияне Даниил Алдошкин (1.46,33) и Руслан Захаров (1.46,46) заняли 14-е и 15-е места соответственно. Все три спортсмена представляют ЦСКА.

Нёйсу 32 года, он становился победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в забегах на 1 000 м и 1 500 м.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля. Соревновательная программа по конькобежному спорту продолжится 10 февраля забегами женщин на 5 000 м.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Швеция4116
2Нидерланды3317
3Китай3205
4Норвегия3047
5Россия2349
6Австрия2327
7Словения2125
8Германия2103
9Италия1416
10Франция1405
11Канада1146
12Япония1124
13Швейцария1023
14Австралия1012
15Новая Зеландия1001
15Чехия1001
17США0505
18Белоруссия0101
19Венгрия0022
20Финляндия0011
20Польша0011
20Южная Корея0011

 

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