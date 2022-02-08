Нидерландский конькобежец Нёйс стал олимпийским чемпионом в забеге на 1 500 м

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Нидерландский конькобежец Кьелд Нёйс завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в забеге на 1 500 м.

Нёйс установил олимпийский рекорд, преодолев дистанцию за 1 минуту 43,21 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал американцу Дереку Парре (1 минута 43,95 секунды), установленный им на Олимпийских играх 2002 года. Вторым стал нидерландец Томас Крул (1.43,55), третьим - Ким Мин Сок из Южной Кореи (1.44,24).

Лучшим из россиян стал Сергей Трофимов, показавший восьмой результат (1.45,32). Россияне Даниил Алдошкин (1.46,33) и Руслан Захаров (1.46,46) заняли 14-е и 15-е места соответственно. Все три спортсмена представляют ЦСКА.

Нёйсу 32 года, он становился победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в забегах на 1 000 м и 1 500 м.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля. Соревновательная программа по конькобежному спорту продолжится 10 февраля забегами женщин на 5 000 м.