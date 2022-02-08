Нидерландский конькобежец Нёйс стал олимпийским чемпионом в забеге на 1 500 м

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Нидерландский конькобежец Кьелд Нёйс завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в забеге на 1 500 м.
Нёйс установил олимпийский рекорд, преодолев дистанцию за 1 минуту 43,21 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал американцу Дереку Парре (1 минута 43,95 секунды), установленный им на Олимпийских играх 2002 года. Вторым стал нидерландец Томас Крул (1.43,55), третьим - Ким Мин Сок из Южной Кореи (1.44,24).
Лучшим из россиян стал Сергей Трофимов, показавший восьмой результат (1.45,32). Россияне Даниил Алдошкин (1.46,33) и Руслан Захаров (1.46,46) заняли 14-е и 15-е места соответственно. Все три спортсмена представляют ЦСКА.
Нёйсу 32 года, он становился победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в забегах на 1 000 м и 1 500 м.
Олимпийские игры завершатся 20 февраля. Соревновательная программа по конькобежному спорту продолжится 10 февраля забегами женщин на 5 000 м.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Швеция
|4
|1
|1
|6
|2
|Нидерланды
|3
|3
|1
|7
|3
|Китай
|3
|2
|0
|5
|4
|Норвегия
|3
|0
|4
|7
|5
|Россия
|2
|3
|4
|9
|6
|Австрия
|2
|3
|2
|7
|7
|Словения
|2
|1
|2
|5
|8
|Германия
|2
|1
|0
|3
|9
|Италия
|1
|4
|1
|6
|10
|Франция
|1
|4
|0
|5
|11
|Канада
|1
|1
|4
|6
|12
|Япония
|1
|1
|2
|4
|13
|Швейцария
|1
|0
|2
|3
|14
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|15
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|15
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|17
|США
|0
|5
|0
|5
|18
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|19
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|20
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|20
|Польша
|0
|0
|1
|1
|20
|Южная Корея
|0
|0
|1
|1