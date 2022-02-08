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Олимпиада-2022 в Пекине

Российский лыжник Устюгов не смог выйти в финал спринта на Олимпиаде в Пекине

Александр Терентьев и Артем Мальцев продолжат борьбу за медали
Сергей Устюгов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Сергей Устюгов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов не сумел выйти в финал спринта свободным стилем на 1,5 км на Олимпийских играх в Пекине.

В первом полуфинальном забеге он показал результат 2 минуты 52,35 секунды и занял четвертое место. Россиянин Александр Терентьев вышел в финал с первого места во втором забеге (2.50,67), а Артем Мальцев занял четвертое место (2.51,5) и вышел в финал как лаки-лузер.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион в скиатлоне россиянин Александр Большунов снялся со спринта.

Финал спринта свободным стилем пройдет позднее во вторник.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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