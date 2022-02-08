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Олимпиада-2022 в Пекине

Шведская лыжница Сундлинг стала олимпийской чемпионкой в спринте свободным стилем

Второе место заняла шведка Майя Дальквист, третье - представительница США Джессика Диггинс
Йонна Сундлинг EPA-EFE/Kimimasa Mayama
Описание
Йонна Сундлинг
© EPA-EFE/Kimimasa Mayama

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Шведская лыжница Йонна Сундлинг заняла первое место в финале спринта свободным стилем на 1,5 км на Олимпийских играх в Пекине.

Второй финишировала шведка Майя Дальквист, бронзовую медаль завоевала представительница США Джессика Диггинс.

Россиянка Вероника Степанова завершила борьбу на стадии полуфинала, Наталья Непряева и Юлия Ступак уступили в четвертьфинальных забегах, а Христина Мацокина не смогла пройти этап квалификации.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Швеция4116
2Нидерланды3317
3Китай3205
4Россия2338
5Австрия2327
6Словения2125
7Германия2103
8Норвегия2046
9Франция1405
10Италия1315
11Канада1146
12Япония1124
13Швейцария1023
14Австралия1012
15Новая Зеландия1001
15Чехия1001
17США0505
18Белоруссия0101
19Венгрия0022
20Финляндия0011
20Польша0011
20Южная Корея0011

 

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