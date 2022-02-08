Шведская лыжница Сундлинг стала олимпийской чемпионкой в спринте свободным стилем

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Шведская лыжница Йонна Сундлинг заняла первое место в финале спринта свободным стилем на 1,5 км на Олимпийских играх в Пекине.
Второй финишировала шведка Майя Дальквист, бронзовую медаль завоевала представительница США Джессика Диггинс.
Россиянка Вероника Степанова завершила борьбу на стадии полуфинала, Наталья Непряева и Юлия Ступак уступили в четвертьфинальных забегах, а Христина Мацокина не смогла пройти этап квалификации.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Швеция
|4
|1
|1
|6
|2
|Нидерланды
|3
|3
|1
|7
|3
|Китай
|3
|2
|0
|5
|4
|Россия
|2
|3
|3
|8
|5
|Австрия
|2
|3
|2
|7
|6
|Словения
|2
|1
|2
|5
|7
|Германия
|2
|1
|0
|3
|8
|Норвегия
|2
|0
|4
|6
|9
|Франция
|1
|4
|0
|5
|10
|Италия
|1
|3
|1
|5
|11
|Канада
|1
|1
|4
|6
|12
|Япония
|1
|1
|2
|4
|13
|Швейцария
|1
|0
|2
|3
|14
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|15
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|15
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|17
|США
|0
|5
|0
|5
|18
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|19
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|20
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|20
|Польша
|0
|0
|1
|1
|20
|Южная Корея
|0
|0
|1
|1