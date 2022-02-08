Шведская лыжница Сундлинг стала олимпийской чемпионкой в спринте свободным стилем

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Шведская лыжница Йонна Сундлинг заняла первое место в финале спринта свободным стилем на 1,5 км на Олимпийских играх в Пекине.

Второй финишировала шведка Майя Дальквист, бронзовую медаль завоевала представительница США Джессика Диггинс.

Россиянка Вероника Степанова завершила борьбу на стадии полуфинала, Наталья Непряева и Юлия Ступак уступили в четвертьфинальных забегах, а Христина Мацокина не смогла пройти этап квалификации.