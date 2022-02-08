Конькобежец Алдошкин признался, что не смог справиться с собой в забеге на 1 500 м

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Российский конькобежец Даниил Алдошкин признался, что во время олимпийских соревнований на дистанции 1 500 м не смог совладать с собой и сконцентрироваться на забеге. Об этом он рассказал во вторник журналистам.

"Сегодня мандраж взял верх, не получилось справиться с самим собой. В целом я, в принципе, доволен, дебют состоялся, надеюсь, дальше будет полегче", - сказал он.

"Я бежал и думал не о дистанции. Не знаю, о чем думал, о чем-то пространственном. Когда ты во время дистанции осознаешь, что находишься не на дистанции, это неприятно осознавать, и это помешало", - пояснил Алдошкин.

Нидерландский конькобежец Кьелд Нёйс завоевал золотую медаль в забеге на 1 500 м, вторым стал нидерландец Томас Крул, третьим - Ким Мин Сок из Южной Кореи. Лучшим из россиян стал Сергей Трофимов, показавший восьмой результат. Россияне Даниил Алдошкин стал 14-м, Руслан Захаров - 15-м. Все три спортсмена представляют ЦСКА.