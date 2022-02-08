Сноубордиста Виктора Уайлда наградили бронзовой медалью Олимпиады в Пекине

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Виктор Уайлд, занявший третье место в олимпийских соревнованиях в параллельном гигантском слаломе, награжден бронзовой медалью Игр в Пекине на церемонии, которая прошла во вторник на объекте "Медал плаза", передает корр. ТАСС.

В торжественной церемонии приняли участие член Международного олимпийского комитета Анант Сингх и вице-президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Роман Кумпост.

Уайлд занял третье место в параллельном гигантском слаломе, победив в заезде итальянца Роланда Фишналлера. Олимпийским чемпионом стал австриец Беньямин Карл, серебряным призером - Тим Мастняк (Словения).

Уайлду 35 лет, он представляет Центр зимних видов спорта Московской области. Является двукратным чемпионом Олимпиады в Сочи 2014 года в параллельном и параллельном гигантском слаломе. На соревнованиях выступает за сборную России с 2012 года.