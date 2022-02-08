Лыжник Терентьев рассказал, что рассчитывал на хороший результат в спринте на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Теренетьев перед спринтерской гонкой понимал, что его состояние позволяет ему бороться за олимпийскую медаль. Об этом он рассказал журналистам после окончания соревнований.

Терентьев в спринте свободным стилем занял третье место. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, которого Терентьев обыграл в спринте классическим стилем на первом в сезоне этапе Кубка мира в финской Руке.

"Я чувствую себя прекрасно и очень счастлив, - сказал Терентьев. - Клебо очень силен, нужно еще много тренировать, чтобы его обыграть. Если бы была классика? Здесь круг не похож на тот, что в Руке, здесь все могло быть по-другому".

"Сегодня утром у меня было очень хорошее самочувствие, даже когда я утром бегал кросс, я ощущал легкость. Я чувствовал, что сегодня можно вершить дела", - добавил он.

Терентьеву 22 года. В Пекине он завоевал первую олимпийскую медаль в карьере. Россиянин является победителем этапа Кубка мира и двукратным чемпионом Универсиады 2019 года.