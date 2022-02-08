Спортсмены 65 стран примут участие в турнире "Большой шлем" по дзюдо в Казани

КАЗАНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Международный турнир серии "Большой шлем" по дзюдо, который во второй раз пройдет в мае в Казани на "Татнефть-арене", соберет около 500 спортсменов из 65 стран мира. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов на брифинге в кабинете министров республики.

"Мы в этом году этот турнир точно проведем. Будет порядка 500 участников из 65 стран мира, большая линейка соревнований", - сказал министр.

Как уточнили в пресс-службе Минспорта Татарстана, в турнире примут участие примерно 250 мужчин в семи весовых категориях (до 60, 66, 73, 81, 90, 100 и свыше 100 кг) и 200 женщин также в семи весовых категориях (до 48, 52, 57, 63, 70, 78, свыше 78 кг).

Казань получила право на проведение турнира серии "Большой шлем" до 2024 года после отказа Франции. Другие этапы пройдут в Париже, Тель-Авиве, Тбилиси, Анталье, Дюссельдорфе, Улан-Баторе, Будапеште, Абу-Даби, Баку и Токио. Соревнования из серии "Большой шлем" занимают четвертое место по статусу после Олимпийских игр, чемпионатов мира и турниров "Мастерс" и первое среди состязаний, проходящих чаще одного раза в год.