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Олимпиада-2022 в Пекине

Федотов: сбор хоккеистов в Новогорске был тяжелым, но его нужно было пройти перед Играми

Сборная России проведет первый матч на Играх в Пекине 9 февраля против команды Швейцарии
Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов признался, что сбор в Новогорске перед Олимпийскими играми был довольно тяжелым, но через это необходимо было пройти. Об этом Федотов рассказал журналистам.

Сбор проходил с 18 января по 1 февраля. Олимпийский мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

"Был тяжелый и достаточно большой объем. Им могли быть немного недовольны, но надо было через это пройти, так как это необходимо. Волнения нет, если только небольшой мандраж, но это нормально. Нужно выходить с небольшим волнением на матч", - сказал Федотов.

Стартовый матч хоккейного турнира мужская сборная России проведет 9 февраля против команды Швейцарии.

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