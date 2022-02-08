Федотов: сбор хоккеистов в Новогорске был тяжелым, но его нужно было пройти перед Играми

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов признался, что сбор в Новогорске перед Олимпийскими играми был довольно тяжелым, но через это необходимо было пройти. Об этом Федотов рассказал журналистам.

Сбор проходил с 18 января по 1 февраля. Олимпийский мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

"Был тяжелый и достаточно большой объем. Им могли быть немного недовольны, но надо было через это пройти, так как это необходимо. Волнения нет, если только небольшой мандраж, но это нормально. Нужно выходить с небольшим волнением на матч", - сказал Федотов.

Стартовый матч хоккейного турнира мужская сборная России проведет 9 февраля против команды Швейцарии.