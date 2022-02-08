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Олимпиада-2022 в Пекине

Вяльбе назвала медаль Терентьева "вишенкой на торте" на фоне неудач Устюгова и Непряевой

Во вторник Терентьев завоевал бронзу в спринте свободным стилем на Играх в Пекине
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Спринтерские гонки на Олимпиаде в Пекине принесли массу огорчений, но бронза Александра Терентьева подсластила горечь поражения других российских лыжников. Об этом журналистам рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Терентьев во вторник в спринте свободным стилем завоевал бронзу. Олимпийские призеры и призеры чемпионатов мира Наталья Непряева и Юлия Ступак не вышли в полуфинал, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов - в финал.

"Гонка принесла массу огорчений, но медаль Саши стала вишенкой на торте, - сказала Вяльбе. - Огорчило, что не пробились в следующую стадию ни Юля, ни Наташа. Но больше всего огорчил Устюгов".

"Может, он перегорел, нынешнюю Олимпиаду он ждал не четыре года, как все, а восемь лет, это очень сложно, - добавила она. - Выступит ли на Олимпиаде еще Устюгов? Я с ним на эту тему не общалась. Шанс есть у всех, особенно в такой обстановке, когда ковид гуляет и не знаешь, нужно ли будет кого-то утром отправлять [на изоляцию] на индивидуальном автомобиле".

Терентьеву 22 года. В Пекине он завоевал первую олимпийскую медаль в карьере. Россиянин является победителем этапа Кубка мира и двукратным чемпионом Универсиады 2019 года. Устюгову 30 лет, после гонки он заявил, что Олимпиада в Пекине станет последней в его карьере.

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