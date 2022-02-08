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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная Италии по керлингу завоевала золотую медаль Олимпиады в дабл-миксте

Серебряным призером стала команда Норвегии
Стефания Константини и Амос Мосанер EPA-EFE/JEROME FAVRE
Описание
Стефания Константини и Амос Мосанер
© EPA-EFE/JEROME FAVRE

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Итальянская сборная по керлингу завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пекине, обыграв в финальном матче команду Норвегии. Встреча закончилась со счетом 8:5.

Сборную Италии на турнире представляли Стефания Константини и Амос Мосанер. За норвежскую команду выступали Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен.

Ранее во вторник сборная Швеции в матче за третье место переиграла команду Великобритании со счетом 9:3. Сборная России не смогла преодолеть квалификационный раунд и не принимала участия в турнире.

Соревнования среди смешанных пар в керлинге представлены на Олимпийских играх во второй раз. На Играх в Пхёнчхане в 2018 году россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий в матче за третье место обыграли соперников из Норвегии, однако затем российские спортсмены были лишены бронзовых наград за нарушение антидопинговых правил Крушельницким. Победу тогда одержала команда Канады, которая в финале обыграла сборную Швейцарии.

В мужских соревнованиях по керлингу Россию представит команда Сергея Глухова, в женских - команда Алины Ковалевой. Первые встречи россияне проведут против сборных США 9 и 10 февраля соответственно. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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