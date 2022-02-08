Саночница Демченко надеется, что на трассе в Пекине больше не будет крупных стартов

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Российская саночница Виктория Демченко, не сумевшая пробиться в заключительный заезд и занявшая на Олимпиаде итоговое 28-е место, надеется, что на пекинской трассе больше не будут проходить крупные старты. Об этом Демченко сообщила журналистам после соревнований.

Демченко во втором заезде, который состоялся днем ранее, допустила падение, после чего фактически выбыла из борьбы за медали.

"Сегодня я каталась расслабленно, но ощущения после этой гонки абсолютно пустые, - призналась Демченко. - Вчера, да, я испытывала горечь поражения от того, что не попадаю в четвертую попытку. А сегодня я себя отпустила и покайфовала".

"Надеюсь, что на этой трассе это было в заключительный раз, больше стартов на ней не будет. Просто здесь некуда возвращаться, рядом с трассой нет отелей, есть только наша Олимпийская деревня. Говорят, что потом там сделают супердорогой отель, но это нам не по карману будет", - продолжила спортсменка.

В 40 минутах езды на автобусе от трассы находится Яньцин, где возведены несколько современных отелей, в которых во время Олимпиады живут тренеры, специалисты, представители национальных и международных федераций санного спорта, бобслея и скелетона, а также аккредитованные на Игры журналисты. Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии, соревнования по санному спорту, бобслею и скелетону планирует принять Кортина-д'Ампеццо.

"Единственная положительная эмоция - я выступила на Олимпиаде. Готовимся к Кортине-д'Ампеццо. Но если вспоминать вчерашний второй заезд, то, наверное, нервы подвели. Могла спокойно проехать, девочки сейчас также едут", - заключила Демченко.