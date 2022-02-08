Сноубордистка Соболева назвала коронавирус главным противником на Играх в Пекине

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 февраля. /ТАСС/. Российская сноубордистка Наталья Соболева, представляющая Ханты-Мансийский автономный округ, связала свое неудачное выступление с коронавирусом. По ее словам, из-за пандемии она впадала в депрессию, ей было трудно сдерживать себя и оставаться равнодушной, написала спортсменка в своем аккаунте в Instagram.

Соболева во вторник не смогла в ходе квалификации в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине пробиться в 1/8 финала, заняв 20-е место.

"К сожалению, за две недели до олимпийского старта, я заболела и получила положительный тест на ковид. Главным соперником и противником оказался коронавирус, конечно, не только для меня, но и для спортсменов, да и вообще для всех людей в мире. <...> Да, было отчаяние, я впадала в депрессию, но люди, которые были рядом со мной, вытаскивали меня из этого состояния и продолжали верить, что все получится", - написала Соболева.

По ее словам, был момент, когда ее тест показал отрицательный результат, и села на самолет в Пекин, где уже думала и верила, что все позади, но напряжение все равно оставалось, так как ей хотелось, чтобы следующие сдачи ПЦР-теста сохранялись отрицательными по прилете в Китай. "Но, ситуация в Китае еще больше все усугубила, и мое душевное состояние в том числе", - отметила спортсменка.

Она добавила, что сделала все, что смогла и ее выход на старт, это уже "маленькая победа", поскольку смола справиться со своим внутренним состоянием за все эти трудные для нее дни. Также она поблагодарила тренеров и пожелала удачи другим спортсменам.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.