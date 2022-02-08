Вяльбе отметила спортивную дерзость 21-летней лыжницы Вероники Степановой

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Вероника Степанова отличается дерзостью, для спортсменки это хорошо. Такое мнение журналистам высказала президент Федерации лыжных гонок, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

Степановой 21 год, Игры в Пекине для нее первые в карьере. Во вторник в спринте она стала лучшей из россиянок - Степанова единственная, кто дошла до полуфинала, обойдя напарниц по команде - призеров чемпионата мира и Олимпиады Юлию Ступак и Наталью Непряеву.

"Вероника вообще не спринтер, мы ее еще пока мало ее знаем, она еще слишком молода, чтобы мы четко понимали, на что она способна, - сказала Вяльбе. - Но она молодец. После гонки она говорила, что заряжена на борьбу? А что же она тогда вчера сочиняла, что у нее температура или кашель? Она этим хотела ослабить бдительность других? Но тогда надо было сразу хотя бы в шведских газетах об этом написать, чтобы они обрадовались".

"Она дерзкая, для спортсменки это хорошо. Все ее возможности она обязательно раскроет, она талантливая девочка", - добавила она.

Сама лыжница после гонки заявила, что у нее хорошее настроение. "Это мой первый старт на Олимпиаде и я очень рада своему результату - задача минимум была выполнена. Я была даже немного удивлена выходу в полуфинал. Я ни в коем случае не расстраиваюсь, напротив, готова стартовать уже завтра - дайте мне эстафету", - сказала Степанова.