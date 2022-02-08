Хоккеист Овечкин выведен из ковид-протокола НХЛ и сможет сыграть против "Коламбуса"

ТАСС, 8 февраля. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин выведен из ковид-протокола Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти.

Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин - от положительного результата теста на коронавирус до контакта с риском заражения. Из-за попадания в ковид-протокол Овечкин пропустил встречу регулярного чемпионата против "Эдмонтона" и Матч всех звезд НХЛ. Нападающий должен был быть капитаном команды Столичного дивизиона.

Россиянин сможет принять участие в ближайшем матче "Вашингтона" против "Коламбуса", который состоится в среду. Встреча пройдет в столице США и начнется в 03:00 мск. "Вашингтон" занимает четвертое место в таблице Столичного дивизиона, набрав 59 очков после 47 игр. "Коламбус" - пятый, в 43 матчах команда набрала 41 очко.

Овечкину 36 лет, россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата). В 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, на счету форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.