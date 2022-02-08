Журова назвала бронзу саночницы Ивановой на Олимпиаде невероятным успехом

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Бронзовая медаль российской саночницы Татьяны Ивановой в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине является невероятным успехом. Такое мнение высказала олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова, комментарий которой приводит газета "Спорт-Экспресс".

Иванова стала первой россиянкой, выигравшей олимпийскую награду в женских соревнованиях по санному спорту в личных соревнованиях. Ранее на Играх в 1980 году в американском Лейк-Плэсиде советские саночницы Вера Зозуля и Ингрида Амантова завоевали золотую и бронзовые награды соответственно.

"У нашей страны на Олимпийских играх сегодня бронзовый день. Я безумно рада за Татьяну, поздравляю ее с достижением невероятного успеха. Победы в подобных видах спорта доказывают один факт: в нашей стране развиты не только фигурное катание и хоккей из зимних видов спорта. Россия - спортивная страна, и мы сильны во многих дисциплинах, а не как голландцы, например, которые делают акцент исключительно на двух видах спорта: шорт-трек и коньки, нужно уметь побеждать во всех видах спорта, что и демонстрирует всему миру наша страна!" - сказала Журова.

Ивановой 30 лет, она представляет спортивное общество "Динамо". Спортсменка также является серебряным призером Игр в Сочи в эстафете, чемпионкой мира 2019 года, восьмикратной чемпионкой Европы.