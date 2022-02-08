Бобарико: хоккеистка Белякова приехала на матч с командой Финляндии к "сухой" разминке

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Форвард женской сборной России по хоккею Людмила Белякова смогла приехать на матч с командой Финляндии только к разминке. Об этом журналистам рассказал главный тренер российской команды Евгений Бобарико.

Ранее Белякова была в числе тех игроков, тесты которых на коронавирус дали положительный результат.

"Мы уже днем знали, что Люда сдала второй отрицательный тест и что ее привезут на матч. Естественно, мы думали, что она приедет чуть пораньше, в Олимпийскую деревню, но она приехала уже сюда, к "сухой" разминке перед игрой", - сказал Бобарико.

Россиянки уступили сборной Финляндии со счетом 0:5.