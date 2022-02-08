Хоккеистка Белякова назвала чудом свой приезд на матч Олимпиады с финками

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Форвард сборной России по хоккею Людмила Белякова назвала чудом свой приезд на матч олимпийского турнира с командой Финляндии. Об этом она рассказала журналистам.

Главный тренер россиянок Евгений Бобарико ранее сообщил, что Белякова приехала к "сухой" разминке перед игрой. Сборная Финляндии выиграла у команды России со счетом 5:0.

"Это реально какое-то чудо, так как я очень долго ждала второго отрицательного теста, потом ждала, когда меня привезут из этого отеля в Олимпийскую деревню, а потом на такси сюда. Таксист меня привез за 10 минут до начала раскатки. Никаких симптомов не было", - сказала Белякова.

Финская команда проводила матч в масках. Россиянки играли в масках в предыдущей встрече с канадками (1:6).

"Это тяжело, мы всегда занимаемся в них - они мешают свободно дышать, и, наверное, им [финкам] было тяжело. У нас хорошая подготовка, не могу сказать, как это - играть в маске, и не могу говорить, что у них хорошая команда, а у нас такое дно. Мы хорошая команда, нет заболевших лидеров, которые могли бы нам помочь", - отметила Белякова.

В четвертьфинале россиянки сыграют с командой Швейцарии.