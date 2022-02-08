Матыцин: саночница Иванова смогла выиграть историческую бронзу, несмотря на все трудности

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российская саночница Татьяна Иванова завоевала историческую бронзовую медаль в личных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине, несмотря на полученную травму в начале сезона. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Иванова стала первой россиянкой, выигравшей олимпийскую награду в женских соревнованиях по санному спорту в личных соревнованиях. Ранее на Играх в 1980 году в американском Лейк-Плэсиде советские саночницы Вера Зозуля и Ингрида Амантова завоевали золотую и бронзовые награды соответственно. В ноябре 2021 года Иванова получила травму ноги, из-за чего была вынуждена пропустить несколько этапов Кубка мира.

"Поздравляю Татьяну Иванову с завоеванием олимпийской бронзы - нашей первой награды на Играх в Пекине в санном спорте! Российская спортсменка, серебряный призер Олимпийских игр - 2014 в командной гонке, чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, добилась успеха, несмотря на все трудности, с которыми она столкнулась в нынешнем сезоне. В конце ноября она получила серьезную травму ноги во время этапа Кубка мира на пекинской трассе, но смогла успешно восстановиться, выиграть в январе чемпионат Европы, а сегодня и свою первую личную олимпийскую медаль", - сказал Олег Матыцин.

"На Играх-2022 Татьяна продемонстрировала стабильно высокие результаты во всех четырех заездах, она проявила большую волю к победе, стойкость и чемпионский настрой. Наша спортсменка стала первой из россиянок, выигравшей медаль Олимпийских игр в личных соревнованиях. Отечественные саночницы последний раз становились призерами Игр 42 года назад, когда Вера Зозуля и Ингрида Амантова заняли первое и третье места в олимпийском турнире. Поздравляю с историческим достижением Татьяны Ивановой тренеров сборной, Федерацию санного спорта России и ее президента Наталию Гарт, желаю нашим саночникам удачи в соревнованиях двоек и командной гонке на Играх в Пекине", - добавил министр спорта.

Ивановой 30 лет, она представляет спортивное общество "Динамо".