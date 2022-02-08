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Олимпиада-2022 в Пекине

Бобарико: хоккеистки сборной России продолжают сидеть на карантине во время Олимпиады

Во вторник россиянки уступили команде Финляндии со счетом 0:5 в заключительной игре группового турнира Олимпиады

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею продолжает находиться на карантине во время Олимпийских игр в Пекине. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Евгений Бобарико.

До матча с командой Финляндии в составе сборной России было три игрока, чьи тесты на коронавирус дали положительный результат.

"Мы из карантина не выходим, так и продолжаем сидеть по номерам. Та же ситуация, что мы не можем никуда ни гулять, ни выходить, только вывозим [спортсменок] на матчи. Придется перестраиваться", - сказал Бобарико.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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