Бобарико: хоккеистки сборной России продолжают сидеть на карантине во время Олимпиады

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею продолжает находиться на карантине во время Олимпийских игр в Пекине. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Евгений Бобарико.

До матча с командой Финляндии в составе сборной России было три игрока, чьи тесты на коронавирус дали положительный результат.

"Мы из карантина не выходим, так и продолжаем сидеть по номерам. Та же ситуация, что мы не можем никуда ни гулять, ни выходить, только вывозим [спортсменок] на матчи. Придется перестраиваться", - сказал Бобарико.