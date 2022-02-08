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Федор Емельяненко выразил соболезнования родным и близким основателя "Самбо-70" Рудмана

Во вторник Ренат Лайшев сообщил ТАСС, что Рудман умер в возрасте 78 лет
Федор Емельяненко Валерий Шарифулин/ТАСС
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Федор Емельяненко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Основатель центра спорта и образования "Самбо-70" Давид Рудман навсегда останется в сердцах своих учеников. Такое мнение ТАСС высказал боец смешанного стиля Федор Емельяненко.

Рудман скончался на 79-м году жизни после продолжительной болезни.

"Выражаю соболезнование родным и близким Давида Львовича Рудмана, - сказал Емельяненко. - Давид Львович - легендарный самбист, основатель школы "Самбо-70". Мы были хорошо знакомы, всегда тепло и по-доброму общались. Он навсегда останется в сердцах учеников, которые продолжают его дело и развивают самбо во всем мире".

"Светлая память Давиду Львовичу", - добавил собеседник агентства.

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