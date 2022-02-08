Футболист Зиеш завершил выступления за сборную Марокко после Кубка африканских наций

ТАСС, 8 февраля. Полузащитник английского "Челси" Хаким Зиеш объявил об окончании выступлений за сборную Марокко по футболу после Кубка африканских наций, на котором команда выбыла из борьбы в четвертьфинале. Комментарий Зиеша приводит телеканал Abu Dhabi Sports.

Ранее главный тренер сборной Марокко Вахид Халилходжич критиковал Зиеша за плохое отношение к тренировкам.

"Я не вернусь в сборную Марокко, и это мое окончательное решение. Мне, конечно, грустно, но сейчас я сосредоточен на игре за "Челси". Понимаю реакцию болельщиков, прошу у них прощения за сложившуюся ситуацию", - сказал Зиеш.