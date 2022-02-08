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Мировой футбол

Футболист Зиеш завершил выступления за сборную Марокко после Кубка африканских наций

Ранее главный тренер сборной Марокко Вахид Халилходжич критиковал Зиеша за плохое отношение к тренировкам

ТАСС, 8 февраля. Полузащитник английского "Челси" Хаким Зиеш объявил об окончании выступлений за сборную Марокко по футболу после Кубка африканских наций, на котором команда выбыла из борьбы в четвертьфинале. Комментарий Зиеша приводит телеканал Abu Dhabi Sports.

Ранее главный тренер сборной Марокко Вахид Халилходжич критиковал Зиеша за плохое отношение к тренировкам.

"Я не вернусь в сборную Марокко, и это мое окончательное решение. Мне, конечно, грустно, но сейчас я сосредоточен на игре за "Челси". Понимаю реакцию болельщиков, прошу у них прощения за сложившуюся ситуацию", - сказал Зиеш.

Зиешу 28 лет, он провел за сборную Марокко 40 матчей, в которых забил 17 голов и отдал десять результативных передач. С 2020 года футболист выступает за "Челси", в составе которого стал победителем Лиги чемпионов в 2021 году. Зиеш провел за клуб 64 матча, забил 12 голов, отдал восемь результативных передач.

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