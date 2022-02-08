Лисакович: уход Рангника из "Локомотива" стал шоком для футболистов

ТАСС, 8 февраля. Бывший нападающий московского "Локомотива" Виталий Лисакович вместе с другими футболистами был шокирован уходом из клуба Ральфа Рангника. Комментарий Лисаковича приводит газета "Спорт-Экспресс".

Рангник занимал в "Локомотиве" должность руководителя по спорту и развитию клуба с июля 2021 года, в ноябре 2021 года перешел в "Манчестер Юнайтед" в качестве главного тренера. Лисакович выступал за "Локомотив" с лета 2020 до конца 2021 года. В январе футболист стал игроком казанского "Рубина".

"Все удивились, это просто шок был, все для него делалось, под его видение, а он ушел. Но у него и выбора не было: "Локомотив" или "Манчестер Юнайтед" - выбор очевиден. Это несопоставимо, от таких предложений не отказываются, но, конечно, все были в шоке. Да, его люди остались, но идея и стратегия ведь были от Рангника, он был инициатором", - сказал Лисакович.

Лисакович провел за "Локомотив" 53 матча, забил пять голов и отдал семь результативных передач. В составе клуба он стал обладателем Кубка России в 2021 году. За сборную Белоруссии сыграл 20 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

"Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 28 очков в 18 матчах. Первую игру в РПЛ после зимней паузы команда проведет на выезде против "Краснодара" 27 февраля.