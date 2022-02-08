СМИ: обладатель Кубка Стэнли Нидермайер получил должность в "Анахайме"

ТАСС, 8 февраля. Бывший хоккеист Скотт Нидермайер назначен на пост специального советника по хоккейным операциям клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Анахайм". Об этом сообщает журналист портала Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

Нидермайеру 48 лет, он с 2005 по 2010 год выступал за "Анахайм". Канадец провел за команду 427 матчей, в которых забросил 68 шайб. Также с 1991 по 2004 год Нидермайер выступал за "Нью-Джерси", в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли в 1995 году. В составе сборной Канады он дважды выигрывал Олимпийские игры (2002, 2010) и один раз - чемпионат мира (2004).