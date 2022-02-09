Футболисты "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью с "Бёрнли" в чемпионате Англии

ТАСС, 9 февраля. Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью в гостях с "Бёрнли" со счетом 1:1 в матче чемпионата Англии.

В составе хозяев гол забил Джей Родригес (48-я минута). У "Манчестер Юнайтед" отличился Поль Погба (18).

"Манчестер Юнайтед" опустился на пятое место в турнирной таблице чемпионата страны, после 23 матчей у команды 39 очков. Следующую игру клуб проведет 12 февраля дома против "Саутгемптона".

"Бёрнли" занимает последнее, 20-е место в чемпионате Англии, после 20 матчей у команды 14 очков. Следующую игру команда проведет дома против "Ливерпуля" 13 февраля.