СМИ: чемпион мира по боксу Фьюри может сразиться с Уайтом 23 апреля в Лондоне

ТАСС, 9 февраля. Действующий чемпион мира по боксу по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри может встретиться со своим соотечественником и обязательным претендентом на титул WBC Диллианом Уайтом 23 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Об этом сообщает портал Boxingscene.
По информации источника, поединок Фьюри и Уайта состоится, если все договоренности между командами боксеров будут достигнуты к 21 февраля - дедлайну, установленному WBC.
28 января в штаб-квартире WBC в Мехико состоялся аукцион тендера по организации боя Фьюри-Уайт. Победителем стал промоутер Френк Уорен, представляющий интересы Фьюри. Позже президент WBC Маурисио Сулейман сообщил в Twitter, что победная ставка Уорена составила более $41 млн и является крупнейшей в истории бокса. Если бой состоится, Фьюри получит более $29 млн. Минимальные выплаты Уайту составят более $7 млн. Победитель поединка также получит более $4 млн.
This is the coin flipped to determine the opening of the bids— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) January 28, 2022
$32,222,222 by @MatchroomBoxing
$41,025,000 by
Queensberry Promotions
This is the biggest purse bid in the history of boxing
Congratulations #FuryWhyte @WBCBoxing Heavyweight championship@Tyson_Fury @DillianWhyte pic.twitter.com/Blz4IUDKlH
Последний поединок Фьюри провел 9 октября 2021 года в Лас-Вегасе против американца Деонтея Уайлдера, британец одержал победу нокаутом в 11 раунде, проведя свою первую защиту титула WBC. 30 декабря президент WBC Сулейман дал Фьюри время на организацию своей второй защиты пояса против Уайта, все договоренности должны были быть улажены к 11 января 2022 года. Однако переговоры между командами боксеров неоднократно переносились. 24 января британское издание The Telegraph сообщило, что команда Фьюри ведет переговоры с чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) украинцем Александром Усиком, чтобы провести объединительный поединок. По информации издания, соперник украинца - поверженный 25 сентября 2021 года британец Энтони Джошуа - должен был отказаться от своего права на реванш, приняв 15 млн фунтов стерлингов (около €18 млн) отступных. 27 января телеканал BBC сообщил, что переговоры между Фьюри, Джошуа и Усиком сорвались.
У 33-летнего Фьюри 31 победа (22 нокаутом) и одна ничья. На счету 33-летнего Уайта 28 побед (19 нокаутом) и два поражения.
Свой заключительный на данный момент бой Уайт провел 28 марта 2021 года против россиянина Александра Поветкина. Британец победил техническим нокаутом в четвертом раунде и вернул себе титул временного чемпиона мира по версии WBC, который он потерял в августе 2020 года, когда проиграл Поветкину нокаутом в пятом раунде.