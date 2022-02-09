СМИ: чемпион мира по боксу Фьюри может сразиться с Уайтом 23 апреля в Лондоне

ТАСС, 9 февраля. Действующий чемпион мира по боксу по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри может встретиться со своим соотечественником и обязательным претендентом на титул WBC Диллианом Уайтом 23 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Об этом сообщает портал Boxingscene.

По информации источника, поединок Фьюри и Уайта состоится, если все договоренности между командами боксеров будут достигнуты к 21 февраля - дедлайну, установленному WBC.

28 января в штаб-квартире WBC в Мехико состоялся аукцион тендера по организации боя Фьюри-Уайт. Победителем стал промоутер Френк Уорен, представляющий интересы Фьюри. Позже президент WBC Маурисио Сулейман сообщил в Twitter, что победная ставка Уорена составила более $41 млн и является крупнейшей в истории бокса. Если бой состоится, Фьюри получит более $29 млн. Минимальные выплаты Уайту составят более $7 млн. Победитель поединка также получит более $4 млн.