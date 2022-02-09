Бывшая третья ракетка мира дель Потро уступил в своем первом матче за два с половиной года

ТАСС, 9 февраля. Бывшая третья ракетка мира аргентинец Хуан Мартин дель Потро уступил своему соотечественнику Федерико Дельбонису в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Буэнос-Айресе

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу Дельбониса. Во втором круге он сыграет с испанцем Пабло Андухаром.

Дель Потро вышел на корт впервые за два с половиной года, он не выступал из-за травмы и нескольких операций на колене. В последний раз аргентинец выходил на корт в июне 2019 года.

Дель Потро 33 года, он является бывшей третьей ракеткой мира в одиночном разряде и победителем Открытого чемпионата США 2009 года, а также финалистом турнира (2018), всего на его счету 22 титула ATP. Дель Потро является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в одиночном разряде, победителем Кубка Дэвиса 2016 года в составе сборной Аргентины.