Главный тренер россиян поделился ожиданиями от выступления экипажей саней-двоек на Играх

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов считает, что двум российским экипажам саней-двоек будет очень тяжело вмешаться в спор за олимпийские медали, но шансы вернуться домой с наградами остаются. Такое мнение Чудинов высказал ТАСС.

9 февраля по итогам двух заездов определятся обладатели олимпийских наград в соревнованиях экипажей саней-двоек. От России на старт выйдут Андрей Богданов и Юрий Прохоров, а также Александр Денисьев и Владислав Антонов.

Отвечая на вопрос, ждет ли он высоких результатов от российских экипажей саней-двоек, Чудинов заявил: "Будет очень тяжело. Но я видел, что неплохо получается верхний участок трассы у Богданова, да и стартовый разгон хороший. Денисьев, напротив, испытывает проблемы в старте, но у него хороший нижний отрезок".

"Сам Александр говорит, что у него есть еще запас после решения небольших проблем. Конечно, он будет выкладываться; если у него получится хороший старт, то, безусловно, он будет бороться за хорошую позицию на подиуме. Что касается двойки Богданов/Прохоров, то от них здесь можно ждать чего угодно, хотя они выступают вместе только этот сезон", - заключил собеседник ТАСС.

Денисьев и Антонов на Играх 2014 года в Сочи стали обладателями серебряных наград в эстафетной гонке.